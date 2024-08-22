Росія знову атакує Україну "Шахедами": які міста під загрозою атаки

Росія вкотре атакувала українські міста дронами-камікадзе в ніч проти 22 серпня. Областями шириться повітряна тривога за траєкторією руху ворожих БпЛА.

Кілька груп російських дронів тримають різну траєкторію, повідомляє 24 Канал. Важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги у вашому регіоні.

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