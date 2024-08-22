Росія знову атакує Україну "Шахедами": які міста під загрозою атаки
Росія вкотре атакувала українські міста дронами-камікадзе в ніч проти 22 серпня. Областями шириться повітряна тривога за траєкторією руху ворожих БпЛА.
Кілька груп російських дронів тримають різну траєкторію, повідомляє 24 Канал. Важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Атака "Шахедами" 22 серпня: що відомо
На цю мить повітряна тривога оголошена у таких регіонах: Регіони, у яких оголошена тривога, позначені червоним. Інформація від Повітряних сил: БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини. Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.
Де оголошена повітряна тривога
На цю мить повітряна тривога оголошена у таких регіонах:
Регіони, у яких оголошена тривога, позначені червоним.
Інформація від Повітряних сил:
БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини.
Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.