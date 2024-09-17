Росія почала активну атаку "Шахедами" та авіабомбами: які регіони під загрозою

Росія вчергове атакувала Україну "Шахедами" проти ночі. Областями шириться повітряна тривога. Крім цього, ворог застосовує керовані авіабомби на кількох напрямках.

У регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал оперативно слідкує за повідомленням Повітряних сил та моніторингових каналів.

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