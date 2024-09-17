Росія почала активну атаку "Шахедами" та авіабомбами: які регіони під загрозою
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росія вчергове атакувала Україну "Шахедами" проти ночі. Областями шириться повітряна тривога. Крім цього, ворог застосовує керовані авіабомби на кількох напрямках.
У регіонах оголошують тривогу за вектором руху ворожих повітряних цілей. 24 Канал оперативно слідкує за повідомленням Повітряних сил та моніторингових каналів.
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Повторні вибухи у Запоріжжі. Пуск КАБ на Донеччину та Сумщину. Черговий пуск КАБ в напрямку Запоріжжя. ЗМІ повідомляють про вибухи у Запорізькому районі. Онлайн-мапа оновлюється автоматично. Черговий пуск КАБ на Донеччині. КАБ в напрямку Запоріжжя. Пуск КАБ в Запорізькій області. Ворог здійснив черговий пуск КАБ на Сумщину. Пуск КАБ на Донеччині. БпЛА на півночі Полтавщини. Також Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Запорізької області. Крім цього, росіяни впустили КАБ на Сумщину. Додатково ПС попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! Ворог здійснив пуск КАБів на Сумщину та Донеччину. БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину. Група БпЛА у Харківській області курсом на Полтавську область. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про загрозу ударного БпЛА для Сумщини.
У яких регіонах оголошена повітряна тривога
Повторні вибухи у Запоріжжі.
Пуск КАБ на Донеччину та Сумщину.
Черговий пуск КАБ в напрямку Запоріжжя.
ЗМІ повідомляють про вибухи у Запорізькому районі.
Онлайн-мапа оновлюється автоматично.
Черговий пуск КАБ на Донеччині.
КАБ в напрямку Запоріжжя.
Пуск КАБ в Запорізькій області.
Ворог здійснив черговий пуск КАБ на Сумщину.
Пуск КАБ на Донеччині.
БпЛА на півночі Полтавщини.
Також Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Запорізької області.
Крім цього, росіяни впустили КАБ на Сумщину.
Додатково ПС попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
Ворог здійснив пуск КАБів на Сумщину та Донеччину.
БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
Група БпЛА у Харківській області курсом на Полтавську область.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударного БпЛА для Сумщини.