Є загроза застосування ракет "Кинджал" з МіГ-31, – Ігнат про масштабну повітряну тривогу

Близько 11:35 на території України оголосили масштабну повітряну тривогу. Є загроза застосування ворогом ракет "Кинджал" з бомбардувальників МіГ-31.

Так, карта повітряних тривог різко стала "червоною". Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Є загроза застосування ворогом "Кинджалів"

Це свідчить про те, що є загроза застосування ракет "Кинджал" з МіГ-31,

– повідомив Ігнат.

Він пояснив, що російські ракети "Кинджал" є дуже швидкими, летять високо та заходять на ціль як балістичні ракети. Саме тому вся карта одразу стає "червоною". Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що загроза є серйозною і саме так її треба сприймати.

Крім того, під час інших видів тривог, карта "червоніє" частково. А ось у разі, коли російські загарбники підіймають стратегічну авіацію, то карта поступово покривається тривогами справа – наліво.

Ігнат про загрозу застосування Росією "Кинджалів" дивіться відео

Зауважимо, що вже через пів години почали звучати сигнали про відбій повітряної тривоги.

Іноді Росія запускає "Кинджали", тому не нехтуйте своєю безпекою

У Повітряних силах пояснили, що "Кинджал" – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Так, винищувач МіГ-31 підіймає її в атмосферу та запускає. Тоді ракета летить і під час наближення до цілі з величезною швидкістю опускається на неї.

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Ці ракети летять дуже швидко, тому їх складно збити. Протидіяти їм зможуть зенітно-ракетні комплекси, які працюють в автоматичному режимі. Такі ЗРК наша держава обов'язково отримає.

Коли злітає хоч один МіГ-31, то на території всієї України лунає повітряна тривога. Інколи Росія випускає "Кинджали" й ця зброя небезпечна. Виявити та збити її практично неможливо. Ми не маємо засобів, які можуть збивати такі швидкісні ракети,

– сказав речник Повітряних сил.

Він наголосив, що не потрібно ігнорувати сигналів повітряної тривоги й сподіватися, що Росія не застосовуватиме "Кинджали".