Повітряні сили ліквідували 5 безпілотників, техніку, 2 крилаті ракети і ротно-тактичну групу

25 травня Повітряні сили ліквідували 5 безпілотників, ворожу техніку, 2 крилаті ракети та уразили ротно-тактичну групу.

Близько 20-ї години із території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних Сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку.