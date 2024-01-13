Повітряні сили попередили про пуски "Кинджалів": у Дніпрі пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ попередили, що Росія підняла в небо винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. З нього вже випустили ракети "Кинджал".

Повітряні сили ЗСУ повідомили про перші пуски "Кинджалів" орієнтовно о 6:54 13 січня. Перед тим ворог запустив ракети типу Х-101/555/55 з 6 винищувачів Ту-95МС.

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У Дніпрі пролунали вибухи

Повітряні сили орієнтовно о 6:58 повідомили, що "Кинджали" Росія скерувала у напрямку Дніпра. Перші вибухи у місті зафіксували орієнтовно о 5:19, другі – о 7:00 13 січня.

На жаль, о 7:00 наші військові попередили про ще один пуск "Кинджала". На жаль, вже о 7:11 13 січня Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що на Київ летять "Кинджали".

Перед цим вибухи пролунали в Кропивницькому Кіровоградської області.

Варто додати, що о 7:18 злетів вже другий МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Тривога по всій території України. Адже ворог атакує ракетами типу Х-101/555/55 з 6 винищувачів Ту-95МС та "Кинджлами" з МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.