Повітряні сили попередили про ракету в напрямку Дніпра

Російські військові продовжують тероризувати Україну. Повітряні сили ввечері 20 листопада попередили, що ракета летить у напрямку Дніпра.

Звернімо увагу, що у Дніпропетровській області повітряна тривога пролунала о 21:10. Тож, мешканців закликали не покидати укриттів доти, поки не буде сигналу про відбій.

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Ворог спрямував ракету на Дніпро

21:12 Повітряні сили сповістили, що у Дніпропетровській області ракетна небезпека.

Вже о 21:15 надійшло повідомлення від Повітряних сил, що "ракети у напрямку Дніпра".

А вже о 21:19 моніторингові канали повідомили, що локаційно все чисто. Водночас повітряна тривога на Дніпропетровщині все ще триває. Відтак, залишайтеся в укриттях, адже ворог вкрай підступний.

Окупанти також запустили "Шахеди"

Станом на 21:25 повітряну тривогу оголосили у низці регіонів України: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Про це попередили Повітряні сили мешканців Півдня. У роді військ зазначили, що існує загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької та Дніпропетровської областей. Невдовзі уточнили, що "Шахеди" з Херсонщини летять у напрямку Миколаївської області.

О 20:41 Повітряні сили зазначили, що російські дрони летять у напрямку Миколаєва. Мешканців просять не ігнорувати повітряну тривогу. Ще через 20 хвилин стало відомо, що група "Шахедів" рухається уздовж Харківської та Дніпропетровської областей у напрямку Полтавщини.

А о 21:21 Повітряні сили уточнили, що "Шахеди" рухаються з Миколаївщини у напрямку Одеської області.

Зауважимо, що станом на 21:27 повітряну тривогу також оголосили у Харківській і Полтавській областях. Закликаємо не ігнорувати попередження про загрозу та перебувати в укриттях. Це може врятувати вам життя.

Нагадаймо, що у ніч проти 19 листопада ворог запустив 20 "Шахедів" по Україні. У Повітряних силах розповіли, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській і Черкаській областях. Знищити вдалося 15 ударних дронів.