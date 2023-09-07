Росія запустила "Шахеди" та вивела у Чорне море ракетоносій: Одещину попередили про небезпеку
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах попередили українців про небезпеку. Загарбники запустили ударні безпілотники з території Росії та тимчасово окупованого українського Криму.
Пізно ввечері 7 вересня російські окупанти випустили іранські дрони-камікадзе в бік материкової України. Вони запустили кілька груп "Шахедів".
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До українців звернулися із закликом
Росіяни запустили у четвер дрони з Чауди та Приморсько-Ахтарська.
Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково!
– заявили у Повітряних силах.
Українців закликали слідкувати за повідомленнями наших захисників та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Повітряні сили 7 вересня о 23:46 повідомили про наближення групи ударних дронів-камікадзе до гирла Дунаю. Також на цей момент оголосили повітряну тривогу в Одеській та Запорізькій областях. Крім цього жителів Одещини попередили про ракетну небезпеку.
Сили оборони Півдня теж попередили про небезпеку
Українців попередили про те, що Росія знову вивела свій ракетоносій у Чорне море. Минулої ночі це був фрегат "Адмірал Ессен". А 7 вересня окупанти вивели фрегат "Адмірал Макаров". Він може нести до 8 "Калібрів".
Будьте уважні і обережні! За сигналом повітряної тривоги переходьте в укриття! Ворог – підступний злочинець, а сили оборони – напоготові!
– мовиться у повідомленні.
Жителів України закликали берегти себе.
Російський дрон-камікадзе впав у Румунії
- Нещодавно під час чергової атаки на мирне населення України один з дронів Росії впав на території Румунії. Ця держава має членство в НАТО.
- Місцева влада спочатку заперечувала падіння уламків російського БпЛА навпроти українського Ізмаїла. Однак пізніше міністр оборони Румунії визнав цей інцидент.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пізніше заявив про відсутність інформації, яка б вказувала на те, що це був навмисний напад з боку Росії. Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу пояснив, що для України у цьому контексті важливі не заяви Альянсу, а те, щоб союзники після таких випадків давали нам більше систем ПРО.
- Нагадаємо, мер румунського села Плауру Тудор Чернега попросив евакуювати місцеве населення. Адже цей населений пункт розташований в 300 метрів від портів України, які регулярно атакує Росія.