Росія запустила "Шахеди" та вивела у Чорне море ракетоносій: Одещину попередили про небезпеку

У Повітряних силах попередили українців про небезпеку. Загарбники запустили ударні безпілотники з території Росії та тимчасово окупованого українського Криму.

Пізно ввечері 7 вересня російські окупанти випустили іранські дрони-камікадзе в бік материкової України. Вони запустили кілька груп "Шахедів".

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До українців звернулися із закликом

Росіяни запустили у четвер дрони з Чауди та Приморсько-Ахтарська.

Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково!

– заявили у Повітряних силах.

Українців закликали слідкувати за повідомленнями наших захисників та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повітряні сили 7 вересня о 23:46 повідомили про наближення групи ударних дронів-камікадзе до гирла Дунаю. Також на цей момент оголосили повітряну тривогу в Одеській та Запорізькій областях. Крім цього жителів Одещини попередили про ракетну небезпеку.

Сили оборони Півдня теж попередили про небезпеку

Українців попередили про те, що Росія знову вивела свій ракетоносій у Чорне море. Минулої ночі це був фрегат "Адмірал Ессен". А 7 вересня окупанти вивели фрегат "Адмірал Макаров". Він може нести до 8 "Калібрів".

Будьте уважні і обережні! За сигналом повітряної тривоги переходьте в укриття! Ворог – підступний злочинець, а сили оборони – напоготові!

– мовиться у повідомленні.

Жителів України закликали берегти себе.

Російський дрон-камікадзе впав у Румунії