Повітряні Сили попередили про зліт Ту-22м3 з аеродрому Шайковка у Росії

У низці областей України існує загроза ракетного удару. Причиною цього став зліт ракетоносіїв Ту-22м3. Їх ворог підняв з аеродрому Шайковка у Росії. Тож варто бути обережними і не ігнорувати повітряні тривоги.

Відповідну інформацію повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Про те, що повітряні судна злетіли з аеродрому, стало відомо о 23:34.

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Не ігноруйте повітряну тривогу

Зафіксовано зліт двох стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії,

– написали у Повітряних силах.

У моніторинговому каналі Monitor зазначили, що станом на 00:00 22 червня:

два борти Ту-22м3 фіксують у повітрі у межах Західного регіону Росії;

про запуск дронів-камікадзе інформація не надходила;

вздовж узбережжя Азовського моря періодично активна тактична авіація ворога.

Зауважимо, що на аеродром Шайковка у жовтні 2022 року прилітала "бавовна". Тоді російська влада бідкалася на те, що буцімто Україна "атакувала" об'єкт. Слід розуміти, що розташований він за 300 кілометрів від Москви.

Буцімто "атаку" по аеродрому підтвердив тоді губернатор Калузької області Владіслав Шапша. За його словами, об'єкт начебто потрапив під "атаку безпілотника". Сам же аеродром відомий тим, що його використовують для базування бомбардувальників Ту-22м3.