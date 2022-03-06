Повітряні сили прикривають важливі та критичні об’єкти України й угруповання ЗСУ
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ поділився оперативною інформацією. Зокрема у зведенні йдеться про те, Повітряні Сили України прикривають важливі та критичні об’єкти у нашій країні.
У Генштабі зауважили, що ворог продовжує наступальну операцію проти України. Тож повітряним силам нашої країни потрібно завжди бути напоготові, оберігаючи важливі та критичні об'єкти, а також угруповання ЗСУ.
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Повітряні Сили України прикривають стратегічні об'єкти
Зокрема повідомляється, що Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника. Ба більше, вони зосереджують зусилля на протиповітряному прикритті важливих і критичних об'єктів і угруповань наших військ.
У Генштабі також назвали бойові втрати противника з початку операції. Мовиться про:
- 11 000 осіб особового складу,
- 285 танків,
- 985 ББМ
- 109 артилерійських систем,
- 50 РСЗВ
- 21 ППО,
- 44 літаки,
- 48 вертольотів,
- 4 БпЛА,
- 2 кораблі та катери
- 447 АТТ
Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог у паніці! Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!!! Разом переможемо!,
– наголошують у Генштабі.
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