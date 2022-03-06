Повітряні сили прикривають важливі та критичні об’єкти України й угруповання ЗСУ

Генштаб ЗСУ поділився оперативною інформацією. Зокрема у зведенні йдеться про те, Повітряні Сили України прикривають важливі та критичні об’єкти у нашій країні.

У Генштабі зауважили, що ворог продовжує наступальну операцію проти України. Тож повітряним силам нашої країни потрібно завжди бути напоготові, оберігаючи важливі та критичні об'єкти, а також угруповання ЗСУ.

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Повітряні Сили України прикривають стратегічні об'єкти

Зокрема повідомляється, що Повітряні Сили ЗСУ здійснюють відбиття ракетно-авіаційних ударів і засобів повітряного нападу противника. Ба більше, вони зосереджують зусилля на протиповітряному прикритті важливих і критичних об'єктів і угруповань наших військ.

У Генштабі також назвали бойові втрати противника з початку операції. Мовиться про:

11 000 осіб особового складу,

285 танків,

985 ББМ

109 артилерійських систем,

50 РСЗВ

21 ППО,

44 літаки,

48 вертольотів,

4 БпЛА,

2 кораблі та катери

447 АТТ

Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог у паніці! Тримаємо стрій! Перемога буде за НАМИ!!! Разом переможемо!,

– наголошують у Генштабі.

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