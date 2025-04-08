Повітряні сили успішно вдарили по складах і ангарах окупантів

В понеділок, 7 квітня, Повітряні сили ЗСУ вдарили по комплексу складських приміщень, який активно використовувався окупаційними військами в Озерках, що на Курщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Удар по складських приміщеннях ворога

Внаслідок удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання.

Крім цього, ліквідовано понад 30 вояк російської армії, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники.

Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Росії для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку,

– вказують в Повітряних силах.

Там наголосили, що ЗСУ завдають ударів по дійсних військових цілях противника та вживають усіх заходів для максимального захисту цивільного населення.