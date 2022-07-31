Повітряні сили "віддячили" ворогу: знищили 2 склади боєприпасів, 2 опорні пункти і техніку
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ атакували росіян. Українські військовослужбовці знищили десятки окупантів, а також до 20 одиниць російської техніки.
Відповідну інформацію повідомили Повітряні сили ЗСУ. Раніше в СБУ повідомляли, що українські пілоти так вправно бомблять окупантів, що ті не встигають засікти їх на радарах.
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росіяни втратили склади та багато техніки
30 липня штурмова авіація Повітряних сил добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності,
– мовиться в повідомленні.
Внаслідок роботи наших Повітряних сил вдалось знищити:
- два польових склади боєприпасів;
- два ротних опорних пункти;
- до 20 одиниць бойової броньованої техніки;
- десятки одиниць особового вкладу ворога.
У росії на один безпілотник менше
Окрім того, наш зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил знищив чергову ціль ворога – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Також на Ізюмщині, російський винищувач Су-30см атакував наші штурмовики Су-25. Після цього наші військові намагались вдарити по ворожому Су-30см:
- на жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань;
- та завдяки цій роботі зенітників, російський Су-30 відігнали. Це дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів.
Варто заначити, що винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗСУ контролюють повітряний простір, який підконтрольний Україні.
Коротко про втрати ворога
- З 24 лютого по 30 липня російські окупанти втратили 40,6 тисяч одиниць особового складу. Також серед втрат – 1759 танків, 222 літаки, 190 гелікоптерів та багато іншої техніки ворога.
- 30 липня на Півдні ЗСУ завдали 7 авіаударів росіянам. Внаслідок атаки знищили опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога. Ба більше, понад 100 окупантів загинули.
- В українських спецслужбах розповіли, що на Харківщині ЗСУ знищили одночасно 300 російських окупантів.
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