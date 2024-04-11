Повітряні сили зафіксували зліт Ту-95МС: бомбардувальники летять до пускових рубежів

Російські військові підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, мовиться про орієнтовно 7 бортів, які можуть здійснити пуски ракет.

Про зліт стратегічних бомбардувальників повідомлення спочатку надійшло від моніторингових каналів. Утім, трішки пізніше його видалили, тому жевріла надія, що інформація не підтвердилася. Втім, трішки згодом Повітряні сили ЗСУ таки написали, що Ту-95МС летять до пускових рубежів. Туди вони орієнтовно підлетять близько 03:40.

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Не ігноруйте повітряну тривогу

Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ о 01:12, зафіксували зліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья, що у Мурманській області Росії. Відомо, що рухаються ці повітряні судна до пускових рубежів.

У Повітряних силах пишуть, що орієнтовний час виходу стратегічних бомбардувальників на пускові рубежі – 03:40. Щойно будуть якісь зміни, обіцяють повідомити додатково. Водночас закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Пізно ввечері російські військові також запустили дрони-камікадзе "Шахед". Станом на 01:37 повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях.