З'явилось більше інструментів, – Ігнат про масове ураження російських літаків

Останній тиждень для російської авіації став доволі трагічним. "Мінус" 7 винищувачів, якими росіяни масово обстрілювали українські позиції на фронті..

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив 24 Каналу, що в українських захисників неба з'явилося більше інструментів для того, аби знищувати російську авіацію.

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З'явилися нові можливості для збиття російських літаків

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив збиття чергового російського винищувача Су-34. Під прицілом був також російський Су-35, однак пілот зробив маневр і залишити район потенційного ураження неушкодженим.

Більше деталей збиття літака у Повітряних силах цієї не можуть розкрити з міркувань безпеки.

Су-34 – це двомісний літак. Даних про пілотів поки що немає, але сподіваємося, що з пілотом те ж саме, що й минулого разу. Як то кажуть, "упал ліцом вніз". Для нас це хороші новини, тому що пілот – це не менш цінна ціль, ніж сам літак,

– наголосив Юрій Ігнат.

Якщо знищення літаків для Росії є втратою грошей, то знищення ще й пілотів – це дорогоцінний час та ресурси, які витрачають на навчання та підготовку льотчиків.

"Ворог серйозно активізував свою діяльність на Східному напрямку, зокрема на Авдіївському. У Повітряних сил з'явилося більше засобів та інструментів, щоб діставати ворога на дальніх відступах, і це дозволило покращити наші спроможності щодо збиття російської авіації", – пояснив Ігнат.

Безумовно, що російське командування та пілоти розуміють про ризики наближення до лінії боєзіткнення, тому ретельно планують свої операції та обережно завдають ударів керованими ракетами та бомбами. Нагадаємо, що у дні найзапекліших боїв перед захопленням Авдіївки, окупанти підлітали ближче та скидали сотні КАБів на українські позиції. Однак за це вони зрештою поплатились.

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