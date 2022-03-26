Повітряні сили збили російські бомбардувальник і безпілотник

Українські захисники в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищили 2 ворожі цілі. Російські загарбники втратили бомбардувальник і безпілотник.

Українці продовжують розправлятися з військовою технікою російських загарбників. Черговими успіхами похвалилися у повітряному командуванні "Схід".

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ЗСУ збили ворожі бомбардувальник і безпілотник

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі,

– повідомили в командуванні.

На Слобожанському напрямку опівночі 26 березня напоровся на праведний вогонь бомбардувальник росіян. А вже вдень "розпрощався з життям" ворожий безпілотник.

Зауважимо, загарбники масово втрачають в Україні техніку та намагаються поповнити її запаси знятою з тривалого зберігання. Однак ця техніка непридатна до використання через поганий стан і розкрадання.

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