Повітряні сили збили російські бомбардувальник і безпілотник
Українські захисники в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищили 2 ворожі цілі. Російські загарбники втратили бомбардувальник і безпілотник.
Українці продовжують розправлятися з військовою технікою російських загарбників. Черговими успіхами похвалилися у повітряному командуванні "Схід".
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ЗСУ збили ворожі бомбардувальник і безпілотник
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі,
– повідомили в командуванні.
На Слобожанському напрямку опівночі 26 березня напоровся на праведний вогонь бомбардувальник росіян. А вже вдень "розпрощався з життям" ворожий безпілотник.
Зауважимо, загарбники масово втрачають в Україні техніку та намагаються поповнити її запаси знятою з тривалого зберігання. Однак ця техніка непридатна до використання через поганий стан і розкрадання.
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