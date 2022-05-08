Повітряні сили збили за добу ворожий вертоліт Мі-28Н та 2 крилаті ракети з 10 запущених

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати українські міста. Лише за добу українські захисники знешкодили 2 повітряні ракети.

Загалом загарбники запустили 7 травня 10 ракет. Вони обстрілюють українські міста зі стратегічних бомбардувальників, які перебувають у Каспійському регіоні.

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Українські захисники уразили 14 повітряних цілей окупантів

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста крилатими ракетами. Для цього вони застосовують стратегічні бомбардувальники Ту-95мс або ж Ту-160, які вже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.

Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною,

– розповіли у Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил 7 травня знешкодили:

1 вертоліт Мі-28Н,

7 БпЛА "Орлан-10",

2 БпЛА "Форпост",

2 крилаті ракети.

Окрім того, підрозділи ЗРВ Сухопутних військ знищили ще щонайменше 2 "Орлани". Тож загалом українські захисники уразили за добу 14 повітряних цілей окупантів.

"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках", – додали захисники.

У Командуванні підсумували, що справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря. Окупанти зазнають відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах.

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Біля острова Зміїний українські захисники за допомогою турецького безпілотника Bayraktar TB2 знищили російський катер проєкту 11770 "Серна" та 2 зенітні ракетні комплекси "Тор".

Окрім цього, на Півдні сили ППО ліквідували ворожий ударний безпілотник "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларів.

Також воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького влучним пострілом знищили протитанковий ракетний комплекс окупантів "Штурм-С".

Своєю чергою, бійці бригади імені князя Володимира Великого передали вогняний "привіт" окупантам. Вони оприлюднили потужне відео своєї роботи.

У Пологах на Запоріжжі ЗСУ також завдали вогневого ураження ворогу. Через це окупаційні війська були змушені покинути свої позиції та відступити.

Дивіться звернення представника Командування Повітряних Сил ЗСУ:

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