Повітряні сили знищили 19 "Шахедів" під час нічної атаки по Україні
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Ворог атакував Україну дронами та ракетами в ніч на 11 листопада. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 19 ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомили у Повітряних силах станом на ранок. Зазначають, що безпілотники ворог запускав із трьох напрямків. Крім того, застосував і ракети.
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Росіяни вночі запустили:
- 31 "Шахед" із Приморсько-Ахтарська, Курська Росії та із окупованого Криму.
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської народної республіки.
В результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних безпілотника типу "Шахед",
– повідомило командування Повітряних сил.
Скільки цілей збила ППО вночі / Інфографіка Повітряних сил
Цілі ворога
Зазначають, що більшість дронів окупанти спрямували по прифронтових областях. ППО працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
Для відбиття атак у ЗСУ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
Влучання на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що під час масової атаки на область, у небі над областю збили 5 дронів. Зокрема, у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.
Водночас 2 "Шахеди" поцілили по будівлі. За даними ОВА, є руйнування. Унаслідок влучань виникла пожежа, яку рятувальники уже приборкали.
Більше про атаку
- Ввечері, 10 листопада, на Київщині було гучно, працювала ППО. У Повітряних силах повідомляли, що у Києві та області є загроза ударних безпілотників.
- Зранку у КМВА повідомили, що усі ворожі безпілотники збили на підступах до Києва.
- Згодом, 11 листопада, у Києві знову прогриміло декілька гучних вибухів, після цього в столиці оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
- До слова, ввечері 10 листопада Росія вдарила по Одеській області з літаків тактичної авіації. Є два влучання в гаражному кооперативі та на території припортової інфраструктури. Як наслідок, постраждали 3 літніх жителів.