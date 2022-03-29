Повітряні Сили знищили 8 літаків і 3 вертольоти окупантів
29 березня 2022 , 02:06Читать новость на русском
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Українські захисники продовжують знищувати військову техніку окупантів. Зокрема наші воїни збивають ворожі літаки та вертольоти.
Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у зведення за 28 березня.
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За добу знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БПЛА та 2 крилаті ракети,
– сказав прессекретар.
"Авіація ПС продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках", – додав Юрій Ігнат.
Росія втратила вже 123 літаки
Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 28 березня, Росія втратила:
- Літаки – 123 одиниці;
- Гелікоптери – 127 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 одиниць.