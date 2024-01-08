Доведеться боротися з новітнім озброєнням, – офіцер ПС про ракети, які Росія ще не застосовувала

Офіцер Повітряних сил ЗСУ розповів, що російські окупанти масово використовують дрони-камікадзе. Окрім того, вороги почали запускати по Україні ракети на надзвичайно малій висоті, щоб їх було важко виявити.

Офіцер командування Повітряних сил ЗСУ розповів у програмі Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ "По суті", що наші військові швидко вчаться й ефективність щодо протидії малопомітним загрозам – зростає, пише 24 Канал.

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Що відомо про нові загрози від росіян

Офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний розповів, що росіяни постійно вдосконалюють свій парк ракетного озброєння.

Деталями у цій сфері я не володію. Але є інформація, що вони (росіяни – 24 Канал) постійно допрацьовують. І очікувати, що вони будуть використовувати тільки те, що у них є – я б не очікував. Я більше налаштований, що нам прийдеться боротись з новітнім озброєнням (ворога – 24 Канал) і не завтра все закінчиться,

– заявив полковник.

Відповідну заяву він зробив у період, коли лунають повідомлення про те, що Росія могла отримати північнокорейські ракети та ними атакувати Україну.

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Ракети для Росії від КНДР

4 січня Білий дім заявив, що Росія запустила по Україні балістичні ракети, які отримала від Північної Кореї. Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Кремль отримав від КНДР пускові установки та декілька балістичних ракет.

За даними США, 30 грудня Москва запустила по Україні щонайменше одну балістичну ракету, яка влучила у відкрите поле в Запорізькій області. Вже 2 січня Росія випустила декілька північнокорейських ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна поки що не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані від Північної Кореї ракети. Адже наші фахівці мають проаналізувати уламки.

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