Повітряні тривоги – на Півдні та Сході: прямуйте в укриття

28 січня 2023, 07:56
Читать новость на русском

Зранку 28 січня повітряна тривога пролунала у низці областей України. Закликаємо переходити до укриттів і залишатися там, щоб не ризикувати власним життям.

Російські військові надзвичайно підступні. Тож не виключено, що вони можуть здійснити черговий ракетний удар. Тож мешканців областей, в яких зранку 28 січня пролунала повітряна тривога, просимо не покидати безпечних місць доти, поки не буде відбою.

Читайте також Але біди нароблять ще багато, – у розвідці впевнені, що українців не зламає ракетний терор Росії

В яких областях – повітряна тривога

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Донецька;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Кіровоградська;
  • Херсонська;
  • Луганська області.


Карта повітряних тривог станом на ранок 28 січня / Скриншот

Зауважимо, що моніторингові канали не повідомляють, що стало причиною масштабної повітряної тривоги. Але це не означає, що загроза відсутня. Якщо у вашому регіоні пролунали сирени, то це означає, що Протиповітряна оборона України виявила потенційну небезпеку.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно взяти з собою тривожну валізку з документами, їжею та речами. Мати з собою теплий одяг і спуститися до сховища. Перебувати в укритті слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Після цього не намагайтеся відразу ж вибігати на вулицю. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як самі ракетні удари, так і їхні наслідки.

Не знімайте роботу ППО

Ще один важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО.

  • По-перше, якщо ви це робите, то це означає, що ви, швидше за все, – не в укритті. Отже, ви наражаєте себе на небезпеку.
  • По-друге, якщо ви зробили фото та відео та виклали їх у мережу, то автоматично стали співучасником ракетного обстрілу. Ваші кадри можуть допомогти ворогові корегувати вогонь. Навіть якщо ви виклали просто небо, то не забувайте метадані, які містяться у файлі. Зокрема ті, які стосуються геолокації.
  • По-третє, ваша нерозсудливість може стати причиною атак і по самих системах ППО. Або ж окупанти наступного разу прокладатимуть маршрут так, щоб уникнути радіуса дії нашого протиповітряного захисту.

 
Автор: Назарій Лазур