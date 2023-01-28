Повітряні тривоги – на Півдні та Сході: прямуйте в укриття

Зранку 28 січня повітряна тривога пролунала у низці областей України. Закликаємо переходити до укриттів і залишатися там, щоб не ризикувати власним життям.

Російські військові надзвичайно підступні. Тож не виключено, що вони можуть здійснити черговий ракетний удар. Тож мешканців областей, в яких зранку 28 січня пролунала повітряна тривога, просимо не покидати безпечних місць доти, поки не буде відбою.

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В яких областях – повітряна тривога

Дніпропетровська;

Запорізька;

Полтавська;

Харківська;

Донецька;

Сумська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Херсонська;

Луганська області.



Карта повітряних тривог станом на ранок 28 січня / Скриншот

Зауважимо, що моніторингові канали не повідомляють, що стало причиною масштабної повітряної тривоги. Але це не означає, що загроза відсутня. Якщо у вашому регіоні пролунали сирени, то це означає, що Протиповітряна оборона України виявила потенційну небезпеку.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги необхідно взяти з собою тривожну валізку з документами, їжею та речами. Мати з собою теплий одяг і спуститися до сховища. Перебувати в укритті слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Після цього не намагайтеся відразу ж вибігати на вулицю. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути як самі ракетні удари, так і їхні наслідки.

Не знімайте роботу ППО

Ще один важливий момент, про який ми не втомлюємося нагадувати. Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО.