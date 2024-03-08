Не з літаків: у Повітряних силах назвали найбезпечніший шлях ракетних атак для Росії

Російські військові за минулий місяць втратили чимало своїх літаків. Тож окупанти вчаться на своїх помилках і шукають безпечні шляхи для ракетних атак.

Офіцер Служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Олександр Олехнович в ефірі телемарафону назвав один із них.

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Росіяни менше використовують авіацію

Як зазначив Олехнович, удар балістичним озброєнням, яке летить по балістичній траєкторії, для російських загарбників зараз найбезпечніший шлях для атак по Україні. Він наголосив, що літаки окупанти зараз використовують менше.

Натомість балістика, їхні установки, які не входять у зону ризику або входять мінімально, використовується. І це дозволяє ворогові доволі безпечно для себе атакувати наші міста й інфраструктуру саме балістичним озброєнням.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою застосування балістичного озброєння, є лічені хвилини для реагування. Тому якщо у вашому регіоні попереджають про відповідну загрозу – слід негайно вирушати до укриття. Цей простий алгоритм дій може вберегти ваше здоров'я та життя.

Звернімо увагу, що російські військові також ледь не щоденно атакують Україну дронами-камікадзе. Лиш у ніч проти 8 березня ворог запустив майже 40 "Шахедів", щоб завдати ними удару по нашій країні.

Вдалося знищити 33 "Шахеди"