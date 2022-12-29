Наступний ракетний удар може бути потужніший, ніж 29 грудня, – Повітряні сили

Росія має достатньо носіїв, щоб завдавати масовані атаки по території України. На цей момент ключове питання полягає в тому, скільки ракет готовий використати ворог.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки.

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Масштаб наступної атаки залежить від кількості ракет у Росії

Ігнат зазначив, що для того, аби поставити до строю велику кількість Су-55 чи Су-57, окупантам потрібно багато часу. Натомість літаки Су-35 ворог випускає серійно.

Щодо нарощування сил для наступної атаки, то Ігнат наголосив, що все залежатиме від кількості наявних у Росії ракет.

Ми бачимо, що була досить тривала перерва – ворог готувався, накопичував ракети, тож маємо сьогодні таку масовану атаку. Сьогодні збито 54 крилаті ракети з 69. З тих ракет є такі, що не досяжні для нашої ППО. З ракет "Калібр", Х-101, Х-555 збито доволі непоганий відсоток. Можна відзначити сьогодні вчергове успішну роботу ППО,

– сказав він.

Речник нагадав, що після "бавовни" в Енгельсі росіяни перебазували свою стратегічну авіацію на інші аеродроми. Відповідно, це збільшує час підльоту літака стратегічної авіації.

"Такий літак, як Ту-95 потребує до себе певної уваги, злітно-посадкових смуг тощо. Все це просто збільшить час їхнього підльоту до районів пуску", – зазначив він.

За його словами, наступний ракетний удар може бути більшої кількості, ніж окупанти зробили сьогодні.

"Питання в тому, скільки вони готові на цей час витратити тих самих крилатих ракет. Носіїв у них достатньо", – резюмував Ігнат.

Росія масовано атакувала Україну: коротко