У Повітряних силах відзвітували про ще 17 збитих "Шахедів"

Росія продовжує запускати по Україні ударні дрони типу "Шахед". По них працюють сили протиповітряної оборони.

Росія вдень 16 жовтня запускала по Україні "Шахеди". Оборонці неба відзвітували про збиття повітряних цілей.

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Скільки цілей збили

У Повітряних силах поінформували про ще 17 збитих дронів-камікадзе типу "Шахед". Крім цього, ще 4 БпЛА було локаційно втрачено.

Там також зазначили, що станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються.

За оновленою інформацією, сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено,

– мовиться в повідомленні.

Вночі проти та вдень 16 жовтня Росія застосувала 136 ударних БпЛА. З них вдалося збити 68, локаційно втрачено – 64, повернулись у Росію – 2. На жаль, зафіксовано 2 влучання.

Українські оборонці неба роблять все можливе для безпеки громадян.