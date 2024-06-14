У небі над Київщиною – ворожий БпЛА: триває робота ППО

У Київській області оголосили повітряну тривогу. Там були помічені російські дрони. Згодом небезпека поширилися й на низку інших областей.

На Київщині о 13:03 залунала сирена. Як розповіли у КОВА, тривога пов'язана із появою у повітряному просторі регіону ворожих БпЛА.

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Триває робота ППО

У повідомленні адміністрації йдеться, що у небі над Київщиною перебувають дрони. І наразі сили ППО ведуть вогонь по цілях.

Мешканців області закликали подбати про власну безпеку і не полишати укриттів до відбою.

️Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– попросили у КОВА.

Станом на 14:02 в Києві теж оголосили повітряну тривогу. Згодом небезпека виникла й для Чернігівщини та низки областей.

Моніторингові канали повідомили про рух невстановленого дрону з Броварів у напрямку Києва.

14:05 Повітряні сили заявили про роботу ППО на Київщині.

У мережі повідомляють про вибухи у Броварах та Києві. У КМВА уточнили, що на околицях столиці сили ППО працюють по ворожому дрону.

Моніторингові канали зазначають, що дрон тримає курс на Обухів. Ймовірно, задля розвідки вранішнього удару по Київщині.

Зазначимо, що Київ та область не вперше за сьогодні перебувають під атакою. Вранці двічі поспіль росіяни намагалися атакувати регіон "Кинджалами". На Київщині та в Києві лунали вибухи.

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