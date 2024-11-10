На Київщині та в частині областей тривога: ворог запустив БпЛА

10 листопада 2024, 16:00
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Автор: Вікторія Кульженко

Росія не припиняє атакувати Україні з повітря. Зокрема, вона знову запустила удані безпілотні літальні апарати.

У Київській та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. Про те, яка зараз ситуація, розповідає 24 Канал.

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16:04, 10 листопада

Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках.

16:02, 10 листопада

У Запорізькій області також зафіксували дрон.

16:01, 10 листопада

Дрони на Дніпропетровщину

Повітряні сили писали про цілу групу БпЛА, яка рухалась е Дніпропетровщину. 

16:01, 10 листопада

На Харківщині також ворожий дрон. Там можлива робота протиповітряної оборони. 

16:00, 10 листопада

БпЛА на Сумщині

У сумській області також зафіксували ворожий дрон. Там повідомили про можливу роботу ППО. 

15:58, 10 листопада

Фіксують рух БпЛА

Повітряні сили повідомили про БпЛА на Полтавщині. Дрон прямує у північно-західному напрямку загроза для Чернігівщини та Київщини.