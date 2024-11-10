На Київщині та в частині областей тривога: ворог запустив БпЛА

Росія не припиняє атакувати Україні з повітря. Зокрема, вона знову запустила удані безпілотні літальні апарати.

У Київській та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. Про те, яка зараз ситуація, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Україна вдарила ракетою по псковських десантниках, які стояли на Запоріжжі