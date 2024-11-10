На Київщині та в частині областей тривога: ворог запустив БпЛА
Росія не припиняє атакувати Україні з повітря. Зокрема, вона знову запустила удані безпілотні літальні апарати.
У Київській та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. Про те, яка зараз ситуація, розповідає 24 Канал.
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Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках. У Запорізькій області також зафіксували дрон. Повітряні сили писали про цілу групу БпЛА, яка рухалась е Дніпропетровщину. На Харківщині також ворожий дрон. Там можлива робота протиповітряної оборони. У сумській області також зафіксували ворожий дрон. Там повідомили про можливу роботу ППО. Повітряні сили повідомили про БпЛА на Полтавщині. Дрон прямує у північно-західному напрямку загроза для Чернігівщини та Київщини.
Дрони на Дніпропетровщину
БпЛА на Сумщині
Фіксують рух БпЛА
Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках.
У Запорізькій області також зафіксували дрон.
Повітряні сили писали про цілу групу БпЛА, яка рухалась е Дніпропетровщину.
На Харківщині також ворожий дрон. Там можлива робота протиповітряної оборони.
У сумській області також зафіксували ворожий дрон. Там повідомили про можливу роботу ППО.
Повітряні сили повідомили про БпЛА на Полтавщині. Дрон прямує у північно-західному напрямку загроза для Чернігівщини та Київщини.