Повна маячня, – Кім прокоментував фейк, що "за 30 годин" необхідно залишити Миколаїв

У мережі з'явилася інформація, буцімто за 30 годин "треба покинути Миколаїв". Фейки поширюють на тлі обстрілів реактивною артилерією.

Попри те, що ситуація в місті й справді напружена, очільник Миколаївської ОДА / ОВА Віталій Кім зазначає, що не варто вірити чуткам та розсіювати паніку.

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Віталій Кім закликав не піддаватися паніці

Зараз у місцевих групах та чатах можна побачити інформацію, що через 30 годин окупанти нібито підірвуть мости. Існують й інші версії повідомлень, які покликані спровокувати паніку та створити черги на виїздах з міста.

Це повна маячня. Час би вже звикнути,

– зазначив Кім.

Нагадаємо, що окупанти обстрілювали Миколаївщину впродовж усієї ночі. Ворог вів вогонь з "Ураганів", "Градів" та "Смерчів". Відомо про значні руйнування цивільних об'єктів та 10-х постраждалих.

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