"Повна нісенітниця": Тупицький відреагував на санкції США проти нього
Джерело:LIGA.net
Олександр Тупицький 9 грудня потрапив під санкції США. Сам відсторонений очільник Конституційного суду заявив, що його шокувала ця новина.
Тупицький заперечив свою причетність до отримання хабаря. А інформацію про санкції він назвав нісенітницею.
Важливо Чіткий сигнал США, – у Зеленського відреагували на санкції проти Тупицького
Відсторонений голова КСУ вважає, що інформація про заборону в'їзду до США, опублікована на сайті Держдепартаменту, – це фейк, який "подають" з Офісу Президента.
На його думку, це спрямовано на Верховний Суд, щоб "задавити його" і щоб він не ухвалював кінцевого рішення за позовом про визнання незаконним указу президента про скасування указу Януковича, яким Тупицького призначили суддею КСУ.
Прив'язують якусь справу з хабарем. Це повна нісенітниця, тому що жодних справ немає,
– сказав він.
Що відомо про санкції проти ТупицькогоПро них 9 грудня повідомили в американському Держдепі. Під обмеження потрапив не лише відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький, але й також його дружина Ольга. Подружжя запідозрили у причетності до корупційних схем та хабарництва. Загалом до відповідного "чорного списку" внесли 9 іноземців-корупціонерів. В американському відомстві пояснили, що Тупицький отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді в КСУ.
Відсторонення Тупицького: ключові події
- 27 березня Зеленський скасував укази Януковича від 2013 року про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. В ОП заявили, що більше не вважають їх суддями КСУ. Касмінін та Тупицький заперечили це рішення Зеленського у Верховному суді.
- 14 липня Верховний суд скасував указ Зеленського, яким той скасував призначення Тупицького на посаду голови Конституційного суду. В Офісі президента заявили, що виконувати рішення ВСУ не будуть і подали апеляцію.
- 17 серпня Зеленський підписав указ про відбір кандидатур на посаду судді КСУ за квотою глави держави. Тупицький подав до суду з вимогою зняти із сайту Офісу Президента оголошення про конкурс на посаду судді КСУ.
- 26 листопада Зеленський увів до складу КСУ суддів Олександра Петришина та Оксану Грищук.
Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу