Повна відмова від "Мінська", – США обіцяють Росії відповідь через визнання бойовиків
Джерело:твітер Ентоні Блінкена
У Держдепі США наголосили, що "визнання" проросійських бойовиків означає повну відмову Москви від мінських угод. Вашингтон здійснить кроки у відповідь.
Ці кроки робитимуть разом з партнерами. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
До речі Байден пообіцяв додаткові санкції через визнання проросійських бойовиків
Блінкен наголосив, що визнання Кремлем бойовиків – це фактично відмова Росії від її зобов'язань за мінськими угодами.
Це вимагає швидкої та твердої відповіді,
– наголосив держсекретар.
США готують санкції
Штати ввели заборону на будь-які інвестиції в псевдореспубліки бойовиків. Зауважили, що такого рішення Путіна очікували. З бойовиками і надалі ніхто не матиме жодних справ.
Крім цього, готують указ, який передбачатиме, що можна буде застосувати санкції проти будь-якої людини, яка веде діяльність на окупованих територіях.
Визнання "псевдореспублік" Росією: головне
- Путін 21 лютого скликав у Москві засідання Радбезу, а потім офіційно "легітимізував" бойовиків на Донбасі.
- Політик вийшов в прямий ефір з відеозверненням. Він звертався до українців з відвертими погрозами та заявляв, що Росія "покаже декомунізацію".
- Президент держави-агресорки доручив забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що Росія збирається ввести туди свої війська.
- У Пентагоні заявляли, що це може статись навіть вночі 22 лютого.