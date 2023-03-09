Повністю знищені 5 авто та 3 постраждалих: поліція показала кадри з місць прильотів у Києві

9 березня російський агресор завдав ракетних ударів по Києву. У поліції вже показали моторошні наслідки прильотів.

На жаль, внаслідок обстрілів пошкоджено автомобілі та будівлі. Також є постраждалі.

Важливо Ворог завдав множинних ударів по Дніпропетровщині: є жертви

Наслідки прильотів у Києві

Внаслідок ракетного удару постраждало троє осіб, а також пошкоджено автомобілі та будівлі. Наразі на місці працюють усі профільні служби.

Відомо про влучання у Голосіївському та Святошинському районах Києва. На місцях подій зараз працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Станом на 9:40 ранку відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога. Також внаслідок вибуху 5 автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Окрім цього, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

Слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину,

– зазначили правоохоронці.

Що відбувається на місцях прильотів / фото поліції Києва



У Києві внаслідок прильотів горіли авто / фото КМВА



Наслідки прильотів ракет у Києві / фото КМВА

Скільки ворожих ракет збили в Україні

Відомо, що окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.

До того ж 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Також Наталія Гуменюк повідомила, що ворог розподілив ракети на дві хвилі, а також намагався відволікати українську ППО. Окупанти запускали ракети Х-22, Х-101, Х-59 і "Калібри", які спрямовані на об’єкти критичної інфраструктури.

Так, 9 ракет збили над Миколаївщиною, над Одещиною – знищили 6 ракет і один безпілотник. Також 2 ракети ліквідували над Херсонщиною.