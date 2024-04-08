Повністю знищені засоби зв’язку: у розвідці показали, що сталось на ракетному кораблі "Сєрпухов"

У Калінінградській області країни-агресорки 7 квітня горів ракетний корабель "Серпухов". У ГУР МО розповіли деталі пошкоджень.

Росія продовжує втрачати свої важливі судна навіть не у Чорному морі. У ГУР МО розповіли деталі щодо значних ушкоджень російського ракетного корабля "Сєрпухов".

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Яких пошкоджень зазнало судно

У ГУР МО зауважили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ, що належить до Калінінградської області у Росії було виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".

Причиною цього "неприємного" інциденту стала пожежа. Відомо, що "Сєрпухов" це російське судно проєкту 21631 "Буян-М", яке було спущено Росією на воду ще у далекому 2015 році.

За даними української розвідки, через загоряння всередині ракетного корабля станом на зараз повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Зазначається, що відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

Зокрема, зауважимо, що на кадрах, які оприлюднила наша розвідка, видно раптовий спалах в одному з приміщень корабля, який і спричинив подальше загоряння судна.

Вдалося зафіксувати момент спалаху судна: дивіться відео

Що відомо про російське судно: головне