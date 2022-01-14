Повний абсурд, – президент Естонії про повернення НАТО до кордонів 1997 року

Росія вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року. Це значить, що з Альянсу мають вийти країни Балтії. В Естонії уже відреагували на такі ультиматуми Москви.

Президент Естонії Алан Каріс назвав пропозиції Росії "повним абсурдом". За словами глави держави, рішення балтійських країн вступити до Альянсу було цілком демократичним.

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Такої напруженості не було з часів холодної війни, – Каріс

Ми досягли такої точки напруженості, якої не було з часів закінчення холодної війни. Той факт, що Росія вважає вступ трьох балтійських країн до НАТО помилкою, є повним абсурдом. Вступ до Альянсу був демократичним вибором вільних і незалежних Естонії, Латвії та Литви,

– повідомив Каріс.

Глава Естонії наголосив, що НАТО – це найважливіша опора європейської безпеки.

Росія не змогла вбити "клин" між членами НАТО

За словами Каріса, Росія не змогла внести розбрат між країнами-членами НАТО. Союзники єдині в продовженні політики "відкритих дверей", а також мають намір зміцнювати оборонну позицію. Альянс не хоче повернутись до світу, де великі країни вирішують долю менших та слабших.

Це був світ секретних протоколів і сфер впливу, який позбавив багато європейських країн їх суверенітету, їх права на існування. Ніхто не хоче його повертати,

– підкреслив Каріс.

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Головне про перемовини Росії та НАТО:

Перемовини представників Росії та НАТО відбулись 12 січня.

МЗС Росії вимагає від Альянсу повернутись до кордонів 1997 році.

Вже після 1997 року до НАТО приєднались 14 держав.

Також такий крок унеможливив би приєднання до організації України та Грузії.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, розбіжності з Москвою є дуже суттєвими.

Проте попри це Альянс вірить у дипломатію.

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