В повній антисанітарії, з відкритими ранами: у яких умовах перебувають захисники Маріуполя
Джерело:Азов – Маріуполь
Триває героїчна оборона Маріуполя, захисники міста понад 75 днів у повній блокаді чинять безпрецедентний спротив та не віддають ворогу місто. Воїни відважно тримають оборону, перебуваючи у нелюдських умовах.
Увесь світ спостерігає за героїчною обороною Маріуполя від російських окупантів. Героїчні воїни вчинили більше, аніж подвиг, стійко витримуючи не лише ворожі бомбардування, а й неймовірно жахливі умови.
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Умови захисників Маріуполя на "Азовсталі"
Україна робить усе можливе для того, щоб забезпечити зелений коридор для відважних захисників Маріуполя. Діяти потрібно якомога скоріше – час коштує нашим героям життя.
"Азовці" закликали увесь цивілізований світ якомога швидше забезпечити евакуацію українських військових з "Азовсталі". Поранені не можуть отримати належної допомоги та перебувають в антисанітарних умовах. Окрім того, є дуже велика проблема з медикаментами, це ж стосується навіть харчування.
Наші герої закликали ООН та Червоний Хрест врятувати поранених воїнів, які вже не беруть участі у бойових діях, тому не є комбатантами. Вони наголосили, що поранені воїни ризикували власним життям для порятунку усього світу від агресора, тож тепер світ мусить зробити усе, щоб врятувати їхні життя. Захисники Маріуполя вимагають негайно евакуювати поранених з "Азовсталі" на підконтрольні Україні території, де вони зможуть отримати належний догляд та допомогу.
Жахливі умови, в яких перебувають поранені: фото
Захист Маріуполя: коротко про останні новини
- За підрахунками влади Маріуполя, в місті наразі перебуває близько 100 тисяч людей. Вони теж потребують евакуації, адже постійні обстріли та важка гуманітарна ситуація вкрай виснажили місцевих мешканців.
- Офіс Генерального прокурора оголосив підозру зраднику, який надав російським окупантам інформацію про підземні тунелі, сховища та план комунікацій "Азовсталі". Допомогти ворогу у його злочинних намірах вирішив електромонтер підприємства.
- "Азовсталь" перебуває під постійними авіаційними бомбардуваннями. Росіян не зупиняє навіть те, що на території підприємства досі перебувають близько 100 мирних мешканців.
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