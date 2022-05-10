В повній антисанітарії, з відкритими ранами: у яких умовах перебувають захисники Маріуполя

Триває героїчна оборона Маріуполя, захисники міста понад 75 днів у повній блокаді чинять безпрецедентний спротив та не віддають ворогу місто. Воїни відважно тримають оборону, перебуваючи у нелюдських умовах.

Увесь світ спостерігає за героїчною обороною Маріуполя від російських окупантів. Героїчні воїни вчинили більше, аніж подвиг, стійко витримуючи не лише ворожі бомбардування, а й неймовірно жахливі умови.

Читайте також Ідея окупантів з "референдумом" в Херсоні провалилася: тепер хочуть приєднати область до Криму

Умови захисників Маріуполя на "Азовсталі"

Україна робить усе можливе для того, щоб забезпечити зелений коридор для відважних захисників Маріуполя. Діяти потрібно якомога скоріше – час коштує нашим героям життя.

"Азовці" закликали увесь цивілізований світ якомога швидше забезпечити евакуацію українських військових з "Азовсталі". Поранені не можуть отримати належної допомоги та перебувають в антисанітарних умовах. Окрім того, є дуже велика проблема з медикаментами, це ж стосується навіть харчування.

Наші герої закликали ООН та Червоний Хрест врятувати поранених воїнів, які вже не беруть участі у бойових діях, тому не є комбатантами. Вони наголосили, що поранені воїни ризикували власним життям для порятунку усього світу від агресора, тож тепер світ мусить зробити усе, щоб врятувати їхні життя. Захисники Маріуполя вимагають негайно евакуювати поранених з "Азовсталі" на підконтрольні Україні території, де вони зможуть отримати належний догляд та допомогу.

Жахливі умови, в яких перебувають поранені: фото

Захист Маріуполя: коротко про останні новини

За підрахунками влади Маріуполя, в місті наразі перебуває близько 100 тисяч людей. Вони теж потребують евакуації, адже постійні обстріли та важка гуманітарна ситуація вкрай виснажили місцевих мешканців.

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру зраднику, який надав російським окупантам інформацію про підземні тунелі, сховища та план комунікацій "Азовсталі". Допомогти ворогу у його злочинних намірах вирішив електромонтер підприємства.

"Азовсталь" перебуває під постійними авіаційними бомбардуваннями. Росіян не зупиняє навіть те, що на території підприємства досі перебувають близько 100 мирних мешканців.

Дивіться також – тьотя Суп: жінка з Маріуполя 2 місяці готувала їжу для людей, які ховалися на "Азовсталі"