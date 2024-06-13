В Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК: кому хочуть передати частину їх обов'язків
В Раді розповіли, що вони розглядають можливість скорочення повноважень ТЦК. Усе через часті скандали.
Частину обов'язків ТЦК хочуть передати до цивільних органів. Про це в етері телемарафону розповів заступник голови комітету з питань національної безпеки, нардеп Єгор Чернєв.
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Кому можуть передати частину повноважень ТЦК
Чернєв нагадав про інцидент, що стався 11 червня в Одесі, коли військовослужбовці Київського РТЦК та СП затримали та утримували кілька годин фельдшерів швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Ситуація переросла в бійку між військовими та лікарями.
Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив,
– сказав нардеп.
Він також підкреслив, що комітет наразі розглядає різні варіанти, щоб уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.
Один із варіантів, який обговорюється, – це передача функцій ТЦК цивільним органам, тобто виведення їх із підпорядкування Збройних сил або Міністерства оборони.
Скандали із ТЦК: останні новини
- 10 червня на Харківщині сталася сутичка між працівниками ТЦК та цивільними. Працівники центру комплектування стверджують, що спершу намагалися уникнути конфлікту, але все ж були змушені захищатися.
- Наприкінці травня стало відомо, що на Закарпатті в ТЦК помер чоловік, якого військово-лікарська комісія визнала придатним до служби. У військкоматі пообіцяли провести службову перевірку.
- Варто зазначити, що у Центрі екстреної медичної допомоги Одещини повідомили, що конфлікт з представниками ТЦК вичерпано.