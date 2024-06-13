В Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК: кому хочуть передати частину їх обов'язків

В Раді розповіли, що вони розглядають можливість скорочення повноважень ТЦК. Усе через часті скандали.

Частину обов'язків ТЦК хочуть передати до цивільних органів. Про це в етері телемарафону розповів заступник голови комітету з питань національної безпеки, нардеп Єгор Чернєв.

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Кому можуть передати частину повноважень ТЦК

Чернєв нагадав про інцидент, що стався 11 червня в Одесі, коли військовослужбовці Київського РТЦК та СП затримали та утримували кілька годин фельдшерів швидкої допомоги, які приїхали на виклик. Ситуація переросла в бійку між військовими та лікарями.

Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б'ються з лікарями – я такого ще не бачив,

– сказав нардеп.

Він також підкреслив, що комітет наразі розглядає різні варіанти, щоб уникнути повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Один із варіантів, який обговорюється, – це передача функцій ТЦК цивільним органам, тобто виведення їх із підпорядкування Збройних сил або Міністерства оборони.

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