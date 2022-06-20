"Поводяться, як зі сміттям": окупанти почали повільну ексгумацію в Маріуполі

В окупованому Маріуполі росіяни почали ексгумацію померлих. Тіла загиблих місцевих мешканців викопують та закидають на вантажівки.

Далі тіла везуть в "морг на Метро". За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, з ними поводяться так, наче це сміття.

Напередодні У Маріуполі школярі зірвали російський прапор і викинули

Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Через спеку з моргу одразу переходять до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження з загиблими, як зі сміттям, стало нормою,

– розповів Андрющенко.

У Маріуполі проводять ексгумацію: відео

Проблему з питною водою не вирішили

Проблема відсутності питної води залишається в захопленому Маріуполі на першому місці. Росіяни анонсували, що нібито будуть розвозити воду раз на тиждень, а насправді не всі місцеві мешканці мають змогу набрати води.

У тих районах, де частково з’явилось водопостачання проблему вирішують через використання технічної води в якості питної. Водночас у Лівобережному районі взагалі ніякої води немає.

Окупанти перестали видавати гуманітарну допомогу людям, які не працюють. Через це маріупольці стоять у чергах до магазинів по 3 - 4 години. Відбувається це під пекучим сонцем.

Ціни стрімко підвищились одразу з появою грошей у маріупольців. Очікувано, окупанти наживаються на біді на кожному кроці,

– заявив радник мера.

До теми "Сусідка гуляла з собаками – її розірвало на двоє": які злочини чинили росіяни в Маріуполі

Останні новини з Маріуполя

Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району Анжела Клименко так сильно хотіла прислужитися окупантам, що навіть пожертвувала власним сином. Матір здавала у полон росіянам свого сина, який служить у складі Збройних Сил України. Відомо, що у 2014 році колаборантка брала участь в організації псевдореферендуму. Тепер вона очолює один з гуманітарних штабів путінської “Єдиної Росії”.

17 червня Маріупольська міська рада повідомила, що місто стоїть на порозі спалаху холери та дизентерії. Росіяни зачинили Маріуполь на карантин та обмежили доступ до річки та моря. Свої військові поселення вони почали відмежовувати від місцевих мешканців.

За словами Андрющенка, до лікарень щодня звертаються по 10 – 15 маріупольців. Усі вони скаржаться на діарею, блювоту та головний біль. Однак лікувати хворих нічим, адже окупанти все повивозили.

Це може вас зацікавити – поранений захисник розповів про евакуацію з "Азовсталі": відео