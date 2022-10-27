У Німеччині посіяли небезпечне зерно розбрату через війну в Україні

Співголова німецьких соціал-демократів Саскія Ескен (Saskia Esken) здуру ляпнула, що для відбудови України можна було ввести податок на майно (Vermögenssteuer).

Чужу біду руками розведуть

Тільки одне те, коли лівий політик починає говорити про якісь спеціальні податки, то вже тіпає. А тут дуже болісна тема для німців.

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Частина з них, мабуть, математична більшість, загалом підтримують Україну. Частина латентно підтримує Росію. Частина взагалі не вважає цю війну своєю і хоче швидкого завершення війни, навіть якщо якась там Україна буде змушена піти там на якісь поступки. Їм пофіг, війна ж не їхня…

Але поки більшість за нас. І тут вилазить оце політичне дітище Штайнмайєра – Шрьодера і таке верзе. В інеті вже почали жваво хейтити соціал-демократів, Саскію і ну в баню ту вашу Україну – не от десь так.

Історична травма

Є у частини німців така післявоєнна фінансова травма, коли для того, щоб перерозподілити майно між громадянами, вирішили створити окремий податок на надлишкове майно (Lastenausgleichsgesetz). Тобто, якщо у вас після війни залишилось декілька будинків, то з частини нерухомості треба було платити податок, щоб у держави були гроші будувати соціальне житло для тих, у кого не лишилось нічого. Деякою мірою навіть справедливо.

А є ще одна фінансова травма "солідарності", коли після об'єднання Німеччини вирішили ввести додатковий податок солідарності (Solidaritätszuschlag), щоб фінансувати інтеграцію Східної Німеччини. В офіційному тлумаченні податку взагалі посилались на подолання економічних проблем після війни у Перській затоці (штоа?)

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Або останнього разу підвищували ПДВ з 16% до 19%, бо були бюджетні проблеми через велике безробіття. Зараз безробіття мінімальне, але податок вже не впаде – це ясно.

Ну от як таке було ляпнути??? Україну будуть відбудовувати за конфісковані у росіян гроші. Україна увійде в ЄС за гроші звичайних росіян. Пенсій у росіян не буде, але буде кордон з Україною.

П. С. А ще 26 жовтня канцлер соціал-демократ таки погодився продати частину Гамбурзького порту китайській державній компанії. ДБЛ БЛД.

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