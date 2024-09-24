Хіба палацовий переворот: чому росіяни не готові до зміни режиму

Невдоволення на Росії зростає. Зокрема, російські військкори бідкаються, що на Курщині немає контрнаступу, а Сили оборони навпаки просуваються. Також їх обурює знищення складу з боєприпасами та ракетами у Тверській області, який "славнозвісна" російська ППО не змогла захистити.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що таке невдоволення населення російською владою може зіграти роль у так званому "палацевому перевороті". Втім, це не такий простий шлях.

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Які настрої у Росії

Днями проєкт "Хроніки" провів на Росії нове соціологічне опитування. Вони опитали 800 росіян щодо того, чи підтримують вони рішення про повне виведення військ із території України. За пів року кількість росіян, які готові до такого рішення, збільшилась на 9% й нині становить до 49%.

Тобто на Росії вже є ті, хто не хочуть воювати. Однак це ще не є точкою біфуркації, щоб війська розвернулися і пішли, адже є багато факторів, що стримують,

– зазначив Клочок.

Зокрема, виплати контрактникам, які важливі для підтримки їхніх сімей, тому що бідність на Росії – це один із факторів, який визначає готовність воювати. Тож невдоволення може бути, але воно не зіграє ключову роль. Втім, чим менші спроможності воювати матимуть росіяни, тим швидше відбудуться процеси у Кремлі, які можуть призвести до якихось рішень.

Зверніть увагу! Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що попри проблеми, з якими зіштовхуються росіяни, вони не готові до бунту проти Владіміра Путіна. До того у країні-агресорці наразі немає сильного лідера, який міг би його очолити.

Єдина проблема для нас, коли ми чекаємо, щоб на Росії все рухнуло – неготовність Заходу до радикальних і кардинальних змін у країні-агресорці. Для наших партнерів важливо, щоб ці території були під єдиним управлінням, нафта їхала, газ качався тощо,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Ідея з приведенням до влади у Росії умовно якихось лібералів, які будуть м'якшими, нікуди не поділася. Президент США Джозеф Байден зустрічався із "хорошими руськими", зокрема Юлією Навальною та Володимиром Кара-Мурзою, аби продемонструвати, що цей проєкт підтримується Заходом.

Втім, зараз російські опозиціонери замість того, щоб зібратися й напрацювати єдину систему, звинувачують один одного. Вони повинні зрозуміти, що єдиний правильний шлях для них – це Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії", які зі зброєю можуть знищити весь путінський режим.

РДК та легіон "Свобода Росії" – підрозділи російських добровольців, що воюють на боці України. Вони здійснили кілька рейдів на територію Росії з метою звільнення країни від окупаційного путінського режиму.