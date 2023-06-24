Атака ракет на міста України, рух Росії до розпаду: хронологія 486 дня війни

На фронті тривають запеклі бої між окупантами та українськими захисниками – ЗСУ не втомлюються знищувати особовий склад і техніку ворога. Разом з тим у Росії продовжують відбуватися процеси, що, очевидно, призведуть до розпадку країни.

З кожним днем Україна на крок ближча до перемоги. До речі, субота, 24 червня, – це уже 486 доба від початку широкомасштабного вторгнення. Останні новини за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Стало відомо, що вночі у Курську цвіла "бавовна". Ймовірно, один із вибухів був в районі аеропорту. Офіційна влада регіону заявила про "атаку безпілотників" та "успішну роботу" ППО.Загалом на війні проти України загинуло 223 910 окупантів. Лише за минулу добу – 550 загарбників.В Херсонській ОВА заявили, що через обстріли регіону 4 людини загинули, 6 осіб було поранено. Серед постраждалих є дитина.

07:34 У Ростові-на-Дону помітили танки та людей у камуфляжі, що оточують адмінбудівлю. Очевидно, це або бійці ПВК "Вагнера", або – міноборони Росії.

Що відбувається у Ростові: дивіться відео

У Генштабі констатували, що протягом минулої доби ворог застосував по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони Shahed, та 4 зенітні керовані ракети із С-300. Українська ППО ліквідувала 14 ракет та 2 дрони. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.У ЗСУ сказали, що найгарячішою залишається ситуація на Сході. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було 28 бойових зіткнень на цих ділянках фронту.В Одесі чули вибухи. Є інформація, що це через пуски росіянами "Калібрів".Внаслідок падіння уламків ракети в Києві було зафіксовано займання на 16, 17 та 18 поверхах житлового будинку в Солом'янському районі. Відомо уже щонайменше про 2 загиблих та 8 постраждалих. Було пошкоджено близько 40 автомобілів.У певних регіонах України знову пролунала тривога. Є повідомлення про пуски "Калібрів" з Чорного моря.У Дніпрі через обстріл було зруйновано декілька житлових будинків у правому секторі міста. За словами мера Бориса Філатова, є постраждалі.Пролунали вибухи в Кропивницькому.У Солом'янському районі столиці прогриміли вибухи. У Київській ОВА констатували, що ворог атакував місто ракетами, але працює ППО. Згодом стало відомо, що уламки ракети влучили у багатоповерхівку та автомобільну стоянку.У Дніпрі та Кривому розі чули вибухи. Ймовірно, це робота ППО.Євгеній Пригожин заявив, що його найманці перетнули українсько-російський кордон та йдуть у бік Ростова-на-Дону. Також він запевнив, що нібито російські прикордонники радо зустрічали та обіймали повсталих військових.

02:06 У Московській області горить військова частина. Причини займання наразі невідомі.



Займання військової частини під Москвою / Фото з телеграм-каналів

У CNN констатували, що посадовці у США ретельно стежать за тим, що відбувається у Росії.Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк про "постання" в Росії: "Смутні часи настають. Лжевладімір опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є у нас Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди незворотній".Колишній командувач російськими військами на війні в Україні Сєргєй Суровікін записав звернення, у якому закликав вагнерівців зупинитись: "Поки не пізно, треба підкоритися волі та наказу всенародно обраного президента Росії. Зупинити колони, повернути в пункти постійної дислокації", – сказав він.Військову техніку помітили в Москві. Загалом у Росії наростає паніка. Найважливіші об'єкти, що розташовані у столиці ворожої держави, було взято під посилену охорону.Реакція легіону "Свобода Росії" на заяву Пригожина: "Ми знаємо, що якщо він почне збройний заколот, то з великою ймовірністю здобуде успіх. Але також ми пам'ятаємо, як він та його посібники відрізали голови людям, убивали своїх людей молотком, цинічно знімаючи це на відео, та знущалися з беззбройних. Не варто приписувати йому військову честь та доблесть, яких немає"."Ми спостерігаємо", – коментар Міноборони України щодо загострення подій в Росії.Після заяви Пригожина про початок повстання проти Кремля, у російських ЗМІ почали поширювати повідомлення, у яких йдеться, що на вулиці Ростова зганяють техніку та росгвардію для охорони міста від вагнерівців. "Усім видали бойову зброю та орієнтування на машини, на яких можуть пересуватися бойовики "Вагнера". Наказ стріляти на поразку у разі найменшої непокори", – також констатували в русі "Атеш".