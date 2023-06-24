Атака ракет на міста України, рух Росії до розпаду: хронологія 486 дня війни
На фронті тривають запеклі бої між окупантами та українськими захисниками – ЗСУ не втомлюються знищувати особовий склад і техніку ворога. Разом з тим у Росії продовжують відбуватися процеси, що, очевидно, призведуть до розпадку країни.
З кожним днем Україна на крок ближча до перемоги. До речі, субота, 24 червня, – це уже 486 доба від початку широкомасштабного вторгнення. Останні новини за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
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07:34 У Ростові-на-Дону помітили танки та людей у камуфляжі, що оточують адмінбудівлю. Очевидно, це або бійці ПВК "Вагнера", або – міноборони Росії.
Що відбувається у Ростові: дивіться відео06:36 У Генштабі констатували, що протягом минулої доби ворог застосував по Україні 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, 3 дрони Shahed, та 4 зенітні керовані ракети із С-300. Українська ППО ліквідувала 14 ракет та 2 дрони. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА.06:35 У ЗСУ сказали, що найгарячішою залишається ситуація на Сході. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було 28 бойових зіткнень на цих ділянках фронту.06:26 В Одесі чули вибухи. Є інформація, що це через пуски росіянами "Калібрів".06:21 Внаслідок падіння уламків ракети в Києві було зафіксовано займання на 16, 17 та 18 поверхах житлового будинку в Солом'янському районі. Відомо уже щонайменше про 2 загиблих та 8 постраждалих. Було пошкоджено близько 40 автомобілів.05:48 У певних регіонах України знову пролунала тривога. Є повідомлення про пуски "Калібрів" з Чорного моря.04:27 У Дніпрі через обстріл було зруйновано декілька житлових будинків у правому секторі міста. За словами мера Бориса Філатова, є постраждалі.03:25 Пролунали вибухи в Кропивницькому.03:09 У Солом'янському районі столиці прогриміли вибухи. У Київській ОВА констатували, що ворог атакував місто ракетами, але працює ППО. Згодом стало відомо, що уламки ракети влучили у багатоповерхівку та автомобільну стоянку.02:46 У Дніпрі та Кривому розі чули вибухи. Ймовірно, це робота ППО.02:13 Євгеній Пригожин заявив, що його найманці перетнули українсько-російський кордон та йдуть у бік Ростова-на-Дону. Також він запевнив, що нібито російські прикордонники радо зустрічали та обіймали повсталих військових.
02:06 У Московській області горить військова частина. Причини займання наразі невідомі.
Займання військової частини під Москвою / Фото з телеграм-каналів