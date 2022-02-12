Повторення 2014 року не буде, – Резніков та Залужний заспокоїли українців

Українська армія готова дати відсіч Росії, якщо та наважиться на вторгнення. Таку заяву зробили головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков нагадав, що армія та добровольці змогли вистояти у 2014 році. Хоч тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір.

До речі Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня"

2014 рік не повториться

Міністр оборони наголосив, що зараз ситуація змінилась. Розвідка, армія та дипломати тримають все під контролем. Україна цілодобово координує дії з міжнародними партнерами.

Повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто,

– запевнив Резніков.

Всі сценарії прораховують

Залужний зазначив, що не можна зазирнути в голову очільникам Кремля, аби спрогнозувати їх дії. Однак Україна прораховує всі сценарії розвитку. За словами головнокомандувача, ми готові до будь-яких.

Головнокомандувач запевнив, що підрозділи ЗСУ готові дати відсіч ворогові. Ба більше, розгорнули Сили тероборони, які озброїли протитанковими та зенітно-ракетними комплексами.

Ворога зустрінуть із Джавелінами

Залужний розповів, що посилили оборону Києва. ЗСУ пройшли війну і мають належну підготовку. "Готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell!", – наголосив військовий. Чи є загроза нападу Росії Американські та європейські ЗМІ 11 лютого опублікували низку матеріалів з датами і напрямками ймовірного нападу. Росія продовжує стягувати свої війська до кордонів.

На тлі такої інформації низка країн закликала своїх громадян покидати Україну. Зокрема, США, Велика Британія, Чорногорія, Японія, Нідерланди тощо.

МЗС просить українців не сіяти паніку, оскільки держава готова до будь-яких загроз.

Такої ж думки дотримується президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна вдячна за повідомлення США, однак наша розвідка теж працює.

Важливо – Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня":