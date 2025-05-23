У Міноборони відповіли, чи застосовуватимуть штрафи до людей, як не пройдуть повторну ВЛК
- Військовозобовʼязані чоловіки від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними, мають пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року; за порушення передбачені штрафи.
- Люди, які не пройдуть повторну ВЛК, вважатимуться порушниками правил військового обліку, і це підпадає під статтю 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Військовозобовʼязані чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов’язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. За порушення цього терміну передбачені штрафи.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Міноборони Дмитра Лазуткіна в етері телемарафону.
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Що буде, якщо не пройти повторну ВЛК
Лазуткін зазначив, що "верховенство права є однією зі базових і важливих цінностей для нашого суспільства", тому особи, які не пройдуть повторну ВЛК до 5 червня, вважатимуться порушниками правил військового обліку в особливий період.
Такі дії підпадають під статтю 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафу.
Знову ж таки, якщо у людини є поважні причини, наприклад, госпіталізація і вона може це довести, то заздалегідь треба повідомити ТЦК і СП про це. А так, дійсно, можна бути оштрафованим,
– зазначає Лазуткін.
Нагадаємо, що повторну ВЛК мають пройти ті, хто до 4 травня 2024 року був визнаний "обмежено придатними" до військової служби. Водночас ця вимога не стосується людей з інвалідністю.