ВЛК для обмежено придатних: хто має повторно пройти комісію до 5 червня

За законом, до 5 червня повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) мають пройти всі громадяни від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Кому потрібно повторно пройти ВЛК

Військовозобов'язаним зі статусом обмежено придатних не потрібно чекати повістки для проходження повторної комісії. За законом, вони зобов'язані самостійно через електронний кабінет у застосунку Резерв+ або через ТЦК звернутися за направленнями на ВЛК.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом (крім осіб, визнаних у встановленому порядку особами з інвалідністю), зобов'язані зробити це з дня набрання чинності цим Законом до 5 червня 2025 року (раніше термін встановлювався до 4 лютого 2025 року),

– йдеться в тексті закону.

Під час проходження ВЛК лікарі направляють військовозобов'язаного на:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності;

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;

електрокардіографію (ЕКГ);

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С, реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

дослідження крові чи УЗД, якщо є хронічні захворювання.

Також особам після 40 років обов'язково вимірюють тиск і та перевіряють рівень цукру в крові.

Нагадаємо, до листопада 2025 року в Україні планують запровадити третій етап цифровізації ВЛК. Йдеться про анонімний розгляд справ.