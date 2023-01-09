Загроза наступу з Білорусі може зрости хоч завтра, – військовий оглядач

Російські військові дійсно проходять тренування, проте ані кількість особового складу, ані технічне забезпечення не свідчать про можливість нападу з Білорусі. Однак така ситуація може різко змінитися за короткий термін.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, армія Росії хоч і ознаменує себе як танкове військо, але танки в неї повноцінно непрацездатні.

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Російських військових у Білорусі недостатньо

Олександр Коваленко пояснив, що наразі до Білорусі направили максимум 1,5 тисячі особового складу. Зокрема, це орієнтовно дві батальйонні тактичні групи.

Зараз це невелика кількість, але сьогодні дві батальйонні тактичні групи, завтра дві, післязавтра ще дві,

– зауважив він.

За його словами, російські військові дійсно проходять тренування на території Білорусі. Насамперед нині там дислокуються підрозділи першої танкової армії. Вони навчаються стріляти із танкової та важко броньованої техніки.

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Військово-політичний оглядач пояснив, що саме ці підрозділи, особовий склад яких наразі сягає 12 тисяч, мають катастрофічну недокомплектацію.

"БТР, БМП, автомобільного транспорту критично не вистачало, артилерії, ствольної, реактивної, зенітно-ракетної техніки", – додав Коваленко.

Він зауважив, що для наступу у росіян не готове ударне угруповання.

"Та кількість особового складу і техніки, яка там зосереджена, не є елементом, який був би достатньо серйозною загрозою для України на сьогодні", – прокоментував військово-політичний оглядач.

Втім, Коваленко розповів, що це не означає, що завтра, через тиждень чи два тижні росіяни не почнуть формувати повноцінне угрупування: звозити техніку та особовий склад.

Російські танки повноцінно небоєздатні

За словами військово-політичного оглядача, Росія привертає увагу України, створюючи ілюзію передислокації техніки вздовж кордонів.

Ешелони ганяють туди сюди з однією тією ж технікою ніби там відбувається щось, що можна назвати підготовкою до наступу,

– зауважив Коваленко.

Проте, з іншого боку в росіян майже штатна комплектація за танками.

"Вони мають 156 танків на сьогодні. Для 15 – 16 батальйоно-тактичних груп це майже 100% комплектація",

– додав військово-політичний оглядач.

Втім, на думку Коваленка, усі ці танки повноцінно непрацездатні. Тому що їх знімали зі збереження й одразу відправляли до Білорусі без надання будь-якого технічного обслуговування.

"Деяка частина танків не може навіть їхати, деяка частина не може стріляти – і так 50 на 50. Якість танків жахлива", – підкреслив він.

Військово-політичний оглядач додав, що у Росії навіть відсутні ремонті бригади, які могли б обслуговувати танки.

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