Білорусько-китайські навчання: у ГУР оцінили загрозу для України

Останнім часом на кордоні з Білоруссю ситуація пожвавішала. До союзниці країни-агресорки прибули китайські військові для спільних навчань. У розвідці розповіли, чи існує небезпека для України.

Вранці 13 липня ЦНС повідомив, що Мінськ планує влаштувати провокацію під "чужим прапором" у прикордонній зоні з Україною. Режим Лукашенко нібито хоче продемонструвати китайським колегам, як вони успішно вміють справлятися з кризовими ситуаціями. Згодом у РНБО спростували цю інформацію, заявивши, що наразі загрози з Білорусі немає.

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Чи існує таки небезпека з боку Білорусі

У Головному управлінні розвідки запевнили: вони уважно стежать за так званими спільними "антитерористичними" навчаннями китайців і білорусів на території Білорусі.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, жодних додаткових загроз із боку Білорусі наразі немає.

Військовий підкреслив, що на сьогодні можна говорити, що у Білорусі справді відбуваються планові навчання.

Однак, нагадав Юсов, російська дезінформація може використати будь-які приводи для посилення своїх позицій.

Нагадаємо, що 6 липня китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях.

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов не виключив можливість наступу з Півночі, вказавши на загострення ситуації. Розвідник не вказав конкретний напрямок атаки, щоб уникнути паніки, але визнав, що проблеми наявні та можуть поглиблюватися.