Зробили все, щоб не було раптового заходу противника, – Павлюк про оборону Києва

Після того, як у березні 2022 року росіян вигнали з території Київської області, там почалося активне спорудження фортифікаційних споруд. Лише навколо Києва побудували сотні кілометрів фортифікацій та створили декілька кілець оборони.

Про це в етері телемарафону заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він зазначив, що захист української столиці сьогодні лише посилюється, передає 24 Канал.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Павлюк кілька місяців був очільником Київської обласної військової адміністрації, а ще один рік командував Силами оборони Києва. За словами генерала, за цей час він та його команда зробили величезний обсяг роботи.

Це близько 1 000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було,

– зауважив він.

Командувача Сухопутних військ також зазначив, що зусилля з посилення та нарощення оборони столиці тривають. Зокрема, продовжується будівництво довготривалих бетонних укріплень, бо "мати такого сусіда – потрібно бути постійно готовим до війни".

Генерал також наголосив на важливості захисту української столиці, адже доля України, за його словами, залежить від готовності та оборони Києва.

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