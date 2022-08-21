Готуються до можливого повторного наступу: як прикордонники укріплюють оборону на Півночі

Про загрозу з північних кордонів забувати не варто. Адже росія так і не відмовилась від своїх планів захлпити всю Україну.

Натомість наші військові завжди напоготові зустрічати ворога. Прикордонники показали, як укріплюють оборону на Півночі.

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Ситуація напружена і без змін

Позиції бійців на Чернігівщині відвідав очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

За його словами, обстановка залишається напруженою. Адже росіяни продовжують обстрілювати область і це загрожує як захисникам, так і цивільним. Але прикордонники нарощують оборону, щоб не допустити прохід ворога, якщо він намагатиметься наступати повторно.

Підрозділи прикордонників чітко розуміють напрямки, де ворог може спробувати повторно вторгнутися в Україну. Ці шляхи максимально облаштовуються інженерними загородженнями. Вже укріпили та продовжують нарощувати систему оборони, будують позиції, місця для укриття та постійно відстежують ситуацію на підступах до українського кордону,

– сказав Дейнеко.

Бійці укріплюють ділянку на кордоні з росією і білоруссю. Остання підтримує дії ворога, звідти в лютому також відбувалося вторгнення колон російської техніки. Поки що змін у діях агресора не відбувається.

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Ворог нас випробовує, але маємо бути стійкими

Очільник відомства детально обговорив з керівниками на місцях та особовим складом важливі питання. Мовиться про підвищення оборонних можливостей, забезпечення підрозділів та необхідних потреб.

Дейнеко запевнив, що хоч би як окупанти не намагалися зламати наш дух, ми повинні бути максимально готовими та зосередженими.

Оборона Півночі / Фото ДПСУ

"Ворог випробовує нас, але вже відчув нашу стійкість. Тут починається наша держава і ми маємо її захистити. Агресор підступний, тому ми повинні робити все, що наближає нас до перемоги", – наголосив Сергій Дейнеко.

Він також подякував прикордонникам за службу.

Ймовірний наступ з білорусі

Поблизу кордону з Україною білоруські війська проводять підозрілі маневри, називаючи їх навчаннями. Україна ж побоюється, що їхня армія перетне кордон і вступить у війну на боці росії. Тоді є загроза, що відкриється ще один фронт. Ситуацію пильнують наші ЗСУ. У Генштабі повідомляли, що зафіксували продовження перекидання сил ППО до країни-посіпаки росії.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповідав, що білорусь могла продовжити навчання, бо путін і далі намагається втягнути лукашенка у війну в Україні. Однак самопроголошений президент білорусі поки до цього не готовий.

Також військовий експерт Денис Попович висловлював думку, що наразі не варто боятися наступу з території республіки білорусь. Адже є факти того, що білоруси відвантажують боєприпаси до росіян, а цього не може бути, якщо країна готується до вторгнення.

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