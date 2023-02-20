Після нового землетрусу в Туреччині випустили попередження про загрозу цунамі

У провінції Хатай 20 лютого стався новий землетрус магнітудою 6,4. У регіоні попередили про загрозу цунамі.

Нагадаємо що цей регіон є одним із найбільш постраждалих внаслідок землетрусу, який стався 6 лютого.

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Як діяти у разі цунамі: покрокова інструкція

Землетрус стався близько 19:00 за київським часом у районі Дефне провінції Хатай. Землетрус магнітудою 6,4 бала, який також відчувався в прилеглих провінціях, був на глибині 16,7 кілометра.

Крім того, о 19:07 за Києвом у районі Самандаг у цій же провінції стався афтершок магнітудою 5,8 на глибині 7 кілометрів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що підземні поштовхи спричинили обвалення деяких пошкоджених будівель. Про постраждалих повідомлень наразі не було.

На тлі останніх новин ЗМІ випустили попередження про загрозу цунамі. Людей попереджають, аби вони відійшли від узбережжя і перебралися на підвищення, маючи на увазі пагорб. А також опублікували покрокову інструкцію, що слід робити у випадку цунамі.



Як діяти у випадку цунамі / Фото EMSC

Руйнівний землетрус 6 лютого: головне

Нагадаємо, що 6 лютого Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. У десяти провінціях Туреччини оголосили надзвичайний стан, він діятиме три місяці.

Станом на 20 лютого відомо щонайменше про 41 156 загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині.

Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 мільярди доларів або близько 10% ВВП.

Турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало, повністю знесуть і відбудують заново.