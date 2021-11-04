Поїхав сам і не запросив, – Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його в окупований Крим

Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що Володимир Путін не запросив його поїхати в окупований Крим. Олександр Лукашенко зазначив, що на півострові в Білорусі є власність та інші проблеми.

З такою заявою диктатор виступив на засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

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Лукашенко поскаржився, що Україна закрила для Білорусі небо

Лукашенко зазначив, мовляв, і він, і Путін знайдуть час, аби обговорити деякі питання союзної держави.

Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну в Крим. А там у нас і власність, і інші проблеми,

– сказав Лукашенко.

Путін мав показати "кримські новинки"

Після цього самопроголошений президент поскаржився, що глава Кремля "обіцяв-обіцяв, що візьме з собою в Крим". Путін мав показати «новинки» на півострові.

Але ось сьогодні він сам поїхав і мене з собою не запросив. Том ось я з такою скаргою виступаю,

– зазначив Лукашенко.

Проте ображався диктатор недовго: запропонував Путіну разом відвідати Санкт-Петербург, звідки Путін родом та й запросив главу держави-агресорки до себе на батьківщину.

Лукашенкові вже встиг відповісти Путін. Він пообіцяв показати новий пам'ятник у Севастополі і запевнив, що самопроголошеному президенту дуже раді.

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Дивіться відео з ображеним Лукашенком:

Що відомо про візит Путіна в окупований Крим: