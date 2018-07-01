Поїзд "Інтерсіті+" насмерть збив львів'янина

У Львівській області в Мостиськах поїзд "Інтерсіті+" наїхав на львів'янина. Житель Львова отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

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Небезпечна подія відбулась 30 червня приблизно о 16.20 год.

"Швидкісним потягом "Інтерсіті+" № 716 "Перемишль – Київ" на 73 кілометрі (пікет – 3), між перегоном Мостиська – 2 та Мостиська – 1, Мостиського району, здійснено наїзд на жителя міста Львова, 1979 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Львівської ОДА, причини та обставини події встановлюються.