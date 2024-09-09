Укрзалізниця змінила рух потягів 9 вересня: список маршрутів

9 вересня 2024, 02:46
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Автор: Дмитро Усик

Джерело:

Укрзалізниця

З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку 9 вересня змінює маршрути деяких поїздів. Так, прогнозуються запізнення потягів.

Це стосується потягів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

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Зміни у маршрутах Укрзалізниці

В Укрзалізниці повідомили, що зміна маршруту з технічних причин означає затримку до 2 годин для рейсів:

  • №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
  • №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
  • №110 Львів – Херсон;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №88 Ковель – Запоріжжя;
  • №40 Солотвине – Запоріжжя;
  • №4 Ужгород – Запоріжжя;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №75/76 Кривий Ріг – Київ;
  • №85/86 Запоріжжя – Львів;
  • №31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Залізничники зазначили, що перелік рейсів може поповнюватись. Вони попросили слідкувати за оновленнями та оголошеннями як начальників поїздів, так і дикторів по вокзалах.

Водночас пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, Укрзалізниця поверне повну вартість квитків та нарахує бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож.

"Ми приносимо щирі вибачення за ці оперативні зміни. Бригади залізничників і вся необхідна техніка уже працюють над усуненням проблеми", – повідомляє Укрзалізниця