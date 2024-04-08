Не виправдає сподівань Кремля: що підтвердить візит Лаврова до Китаю

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вирушив із робочою поїздкою до Китаю. Однак, цей візит не буде таким гарним, як на те сподіваються росіяни.

Про це 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що у них постійно завищені очікування. Країна-агресорка розглядає КНР як свого союзника, навіть не партнера. Однак, Китай має інше бачення.

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Так, наприклад, у 2022-му році Владімір Путін спілкувався онлайн із главою КНР Сі Цзіньпіном. Російський диктатор говорив про союзництво, натомість президент Китаю його виправив. Мовляв, йдеться про економічне партнерство та нормальні політичні відносини.

Росіяни завжди хочуть більшого, ніж вони в реальності можуть отримати та ніж вони в реальності мають,

– наголосив політолог.

Росія використає цю поїздку Лаврова максимально з пропагандистською метою. Ворог показуватиме, що, мовляв, "санкції на нього не діють".

"Вона буде мати виключно ефект конкретний, який пов'язаний з посиленням, наприклад, економічних взаємовідносин або збільшенням товарообігу між країнами. Або приходом китайських компаній на ринок Росії, не як компаній, які просто продають товари, а які щось виробляють. Нічого цього не буде", – припустив Рейтерович.

КНР має відсторонену позицію і просто максимально використовує обставини, у яких перебуває Росія. Водночас Китай триматиме країну-агресорку на короткому повідці.

Виключно власні інтереси

Китай надає Росії певні послуги. Вони виходять за межі виключно економічного співробітництва та мають певне відношення до військово-технічної сфери. Це КНР робить для того, аби країна-агресорка нікуди не поділася і завжди перебувала у залежному від Китаю становищі, яке він зможе максимально корисно для себе використовувати. КНР забезпечуватиме виключно свої інтереси.

Західні медіа пишуть про те, що формується так звана "вісь зла". Мовляв, це країни, які створюють ледь не союз, спрямований проти демократичних країн. Начебто серед них – Росія та Китай. Однак, на думку політолога, насправді це не так. Адже таких відносин між цими двома країнами немає.

Китай у перспективі може дивитися на ці відносини як на відносини старшого та молодшого. Причому, він буде старшим. Окрім того, КНР не хоче дуже сильно влазити у те, що робить Росія. Адже вона розуміє, що їй тоді набагато більше "прилітатиме" в економічному плані. А основні економічні інтереси Китаю зосереджені зовсім не на російському ринку. Європейський, американський та інші глобальні ринки – значно важливіші.

Зараз так складається ситуація, що вони можуть Росію більше до себе прив'язати. Вони цим користуються як з політичного боку, так власне з боку соціально-економічного. І робитимуть це надалі,

– сказав Ігор Рейтерович.

Утім, на його думку, серйозної підтримки чи передачі технології або навіть озброєння з боку Китаю не буде. Усе через те, що КНР захоче зберегти відсторонену позицію. Таємно вона таки передаватиме щось, однак, цього буде недостатньо.

"Це явно не стільки, скільки Росія насправді хоче і скільки Росія справді потребує. Але вони змушені будуть оцими крихтами задовольнятися, а при цьому удавати й для внутрішнього користувача, і зокрема, назовні, що "у них все чудово", – додав політолог.

Інший рівень розмов

Після візиту Сєргєя Лаврова, у перспективі Сі Цзіньпін зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Теми розмов останніх, вважає Рейтерович, будуть важливішими та глобальнішими, аніж теми розмов між Росією та Китаєм.

"Китай від Росії отримав вже практично все те, що він хотів, крім територій, але це на віддалену перспективу. А от від інших країн – від Європи, від Франції, від тих же США – там ще є куди зростати і є, про що говорити", – наголосив політолог.

Китай користуватиметься нерівними умовами з Росією. Тим часом росіянам "продадуть" картинку "удаваної величі". Однак у російської влади немає вибору, тож вона робитиме усе, що їй нав'яже Китай. Візит Лаврова це вкотре підтвердить.

Відносини КНР та Росії