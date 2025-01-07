Спецпредставник Трампа відклав поїздку до Києва до інавгурації – Reuters

Спеціальний представник новообраного президента США Кіт Келлог відклав візит до Києва до 20 січня, коли Дональд Трамп офіційно вступить на посаду. Причини затримки не розголошуються.

Про це розповідає Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з плануванням, повідомляє 24 канал. Цей візит мав відбутися на початку місяця.

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Візит посла Трампа до Києва затримано до 20 січня

Кіт Келлог вирішив відкласти свою поїздку до Києва та інших європейських столиць до офіційної інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Генерал-лейтенант у відставці, який має стати спеціальним посланником Трампа в Україні та Росії, планував зустрітися з українськими лідерами та провести переговори в інших столицях Європи, зокрема в Парижі та Римі. Однак поїздка була відкладена без пояснення причин.

Очікується, що Келлог відвідає Київ уже після вступу Трампа на посаду, хоча конкретної дати поки не визначено.

Ані сам Келлог, ані представники посольства України у Вашингтоні не коментують ситуацію.

Варто зазначити, що Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово заявляв про можливість завершення війни в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду. Попри це, жодних конкретних кроків у цьому напрямку поки не здійснено.