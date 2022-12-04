Путіну важливо показати, що готовий воювати хоч 10 років, – Фейгін про анонс поїздки на Донбас

Дмітрій Пєсков заявив, що російський диктатор Владімір Путін поїде на окупований Донбас. Такі заяви спричинені потребами російської пропаганди.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, анонс прессекретаря Путіна про майбутню поїздку на Донбас свідчить про гостру потребу у такому вчинку.

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Як зазначив Фейгін, президент країни-агресорки усвідомлює, що йому потрібно вчинити щось подібне.

"Адже Володимир Зеленський так робить (їздить на прифронтові території – 24 канал). Путіну потрібно хоч якось відповідати", – зауважив правозахисник.

Чи зважиться Путін приїхати на Донбас

Фейгін вважає, що навряд чи російський диктатор зважиться на те, аби реально відвідати окуповані території Донеччини та Луганщини.

"У найкращому випадку десь в тилу поставлять декорації і знімуть короткий ролик, який видадуть за зустріч з реальними людьми. Швидше за все, це знову буде постановка", – сказав правозахисник.

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Він нагадав, що всі зустрічі Путіна найчастіше були фейковими. Наприклад, наприкінці листопада очільник Кремля взяв участь у постановочному заході, зустрівшись з жінками, яких намагалися видати на матерів російських військових. Не виключено, що й цього разу російський диктатор не відходитиме від стандартного сценарію.

Я припускаю, що він навіть може стрімко залетіти в Луганськ, сфотографуватися на фоні адміністрації або зобразити, що він у якомусь окопі. Однак це точно не буде на передовій або навіть близько до лінії фронту,

– наголосив Фейгін.

Навіщо у Кремлі заговорили про поїздку диктатора на окуповані території

У Кремлі заговорили про поїздку Путіна на Донбас на 10 місяці війни проти України. Фейгін нагадав, що у Росії планували захопити Україну за 10 днів. Отже, оточення Путіна було переконане у тому, що потреби у таких поїздках не буде.

"Однак війна триває вже 10 місяць і її кінця не видно. Для того, аби підвищити мотивацію російських військових, потрібно продемонструвати, що Путін з ними хоча б на якійсь ревізійній відстані", – пояснив правозахисник.

Росіян готують до нової хвилі мобілізації

Він додав, що у Росії готують нову хвилю мобілізації, адже не можуть впоратися на фронті за допомогою того ресурсу, яких є зараз. У Кремлі вважають кількісні показники важливою передумовою для проведення подальшої війни.

Правозахисник зазначив, що Кремль взяв курс на війну на виснаження. Однак про це можна говорити щонайменше за рік, адже зараз війна дуже динамічна.

Виснаження передбачає тривале багатомісячне протистояння, за якого одна сторона, використовуючи великі ресурси, виснажує ресурси противника – України. Путіну важливо показати, що він готовий воювати хоч 10 років,

– сказав Фейгін.

Правозахисник додав, що навіть якщо російський диктатор зважиться на поїздку на Донбас, навряд чи це мотивує росіян, які взимку сидять в окопах.

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